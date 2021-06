Domenica In, grande novità nel format: prima volta per Mara Venier!

C’è una grande novità in arrivo a Domenica In. Cambia completamente il format: prima volta per Mara Venier

Dopo settimane di rumors ed indiscrezioni, questa mattina la Rai ha finalmente annunciato i palinsesti della prossima stagione. La programmazione 2021/22 riserverà grandissime sorprese a tutti i telespettatori, sia col ritorno degli show più amati che con tante novità ed esordi di lusso.

Tra gli annunci fatti nel corso dell’evento tenutosi live, ce n’è uno che ha incuriosito più di altri. Domenica In cambia ufficialmente format. O meglio, aggiunge alcune modifiche per dare una ventata d’aria fresca al salotto di Mara Venier. Continueranno come sempre ad esserci le classiche interviste a personaggi famosi e dello spettacolo, ma non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Harry e Meghan, clamorosa decisione: lo hanno fatto prima della nascita di Lilibet!

Domenica In, arrivano le interviste con persone comuni

Cambia il format di Domenica In. Come annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2021/22, il programma condotto da Mara Venier introduce i confronti con le persone comuni. “Domenica In tenterà un cambiamento di registro. Oltre alle tradizionali interviste one to one, arriveranno anche dei segmenti i people show durante i quali Mara si confronterà con gente comune” ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai 1, nel corso dell’evento live di presentazione dei nuovi palinsesti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Caterina Balivo, clamorosa indiscrezione: spunta la decisione della Rai

I telespettatori hanno sin da subito accolto con molto piacere la grande novità al format, e sono curiosi di vedere come verrà plasmata all’interno del contenitore di Mara Venier. Già lo scorso anno si parlò di un possibile allargamento del cast per dare una ventata d’aria fresca allo show, ma alla fine no ose ne fece nulla. Ricordiamo che la prima puntata di Domenica In andrà in onda il 19 settembre alle ore 14.