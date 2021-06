Il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio D’Alessio, si è sfogato riguardo le continue indiscrezioni riguardo il processo che lo vede accusato di percosse e minaccie alla sua ex colf. Ecco le sue parole e la ricostruzione dei fatti.

Sono ormai diversi anni che l’ex colf di Claudio D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio, ha sporto una denuncia riguardo le condizioni in cui ha lavorato nel 2014. Il processo, iniziato nel 2018, sta accertando le accuse della collaboratrice domestica, che riferisce di percosse e lamenta di essere stata ridotta in stato di semi-schiavitù.

LEGGI ANCHE >>> Gigi D’Alessio: di cosa si occupava prima di diventare un celebre artista

NON PERDERTI >>> Gigi D’Alessio, conoscete la figlia? È una bellezza mediterranea – FOTO

Il 5 luglio 2014, la colf contattò la polizia, raccontando di essere stata percossa, minacciata e sbattuta fuori di casa in piena notte dall’appartamento romano in cui lavorava per Claudio D’Alessio. C’è inoltre il nodo degli stipendi arretrati, che la collaboratrice domestica lamenta di non aver ricevuto.

La replica di Claudio D’Alessio: “Tante inesattezze”

Claudio D’Alessio si è lasciato andare ad uno sfogo sui social network, spiegando di essere in dovere di commentare la notizia per l’onore della sua famiglia. Il figlio di Gigi spiega di aver fatto un solo errore con la sua colf, e cioè non metterla in regola. Questo perchè lei non voleva perdere l’indennità di disoccupazione.

LEGGI ANCHE >>> Achille Lauro bacia in bocca Boss Doms: la reazione di Gigi D’Alessio

Inoltre, la sera in cui la collaboratrice domestica lamenta di essere stata sbattuta fuori di casa, Claudio D’Alessio riferisce che voleva tirare una sedia addosso a lui ed alla fidanzata di allora, Nicole Minetti. E poi aggiunge: “Non avrei mai fatto una cosa del genere. Certi comportamenti non ci appartengono, perciò lasciatemi tranquillo“.