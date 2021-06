Brutte notizie per Can Yaman. L’attore turco, fidanzato di Diletta Leotta ha avuto un risveglio amaro.

Can Yaman non è affatto fortunato nell’ultimo periodo. Sfortunato sul lavoro e fortunato in amore verrebbe da dire a qualcuno vedendo il feeling invidiabile che lo unisce a Diletta Leotta. Però, sul lato lavorativo, nonostante le sue spiccate doti di recitazione, Can non riceve più lo share di una volta.

Infatti nella serata di ieri, lunedì 20 giugno 2021, secondo i dati Auditel l’attore turco non ha raccolto particolare seguito. Su Rai1 la partita di Euro 2020 Finlandia-Belgio ha appassionato 4.175.000 spettatori pari al 19.9% (pre e post nel complesso: 3.042.000 – 15.5%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, dopo Roberta Di Padua nuovo amore per Riccardo Guarnieri? L’indiscrezione

Can Yaman, che mazzata per l’attore turco: questa non ci voleva

Can Yaman ieri sera protagonista assoluto in prima serata su Canale 5 ha fatto cilecca. Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.670.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.243.000 spettatori pari al 5.7% di share. NCIS New Orleans ha raccolto 1.055.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 La Furia dei Titani ha intrattenuto 809.000 spettatori (4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione dalle 21.21 alle 21.31: 1.563.000 – 7.2%; Report Plus dalle 23.18 alle 23.58: 1.518.000 – 11.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.037.000 spettatori con il 6.3% di share (I Saluti: 411.000 – 6.7%).

Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha registrato 692.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 345.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove La Mia Vita è uno Zoo ha raccolto 372.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 The Cell – La Cellula registra 332.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco segna 622.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari raccoglie 519.000 spettatori con il 2.5%. Su Real Time Vite al Limite e poi ha ottenuto 391.000 spettatori con l’1.9%.