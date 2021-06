Anticipazioni Mr Wrong, aggressione inaspettata: cosa succede

Le anticipazioni di Mr Wrong promettono grandi dinamiche all’interno della soap opera turca ed un’aggressione più che inaspettata

Le anticipazioni turche di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, rivelano qualcosa di eclatante che, in Italia, vedremo soltanto nelle prossime settimane. Ezgi ed Ozgur hanno iniziato un amore nascosto, ma le bugie da dire sono troppe e troppo pesanti per la coppia. Tuttavia, la giovane innamorata non se la sentirà ancora di rivelare la sua relazione alla madre, la quale non farà altro che spingerla sempre più verso Serdar.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del primo naufrago: che sorpresa

NON PERDERTI > > > Gianni Morandi, le sue condizioni fisiche: parla la moglie Anna

Per dimostrare ancora un volta il suo amore, Ozgur organizzerà una festa a sorpresa per Ezgi cui saranno presenti le sue amiche, sua madre ed anche Serdar. Quest’ultimo omaggerà la festeggiata di una preziosissima collana e, quando Ozgur vedrà la scena avrà il cuore spezzato. Serdar non farà altro che provocare il giovane innamorato per tutta la festa e, ad un certo punto, Ozgur gli sferra un pugno in pieno volto.

LEGGI ANCHE > > > Vera Gemma in un nuovo reality? L’annuncio ufficiale

Anticipazioni Mr Wrong, Ezgi scappa con Ozgur

Ignara di quanto sta accadendo alla festa, Ezgi è a parlare con le amiche della situazione Ozgur-Serdar. Intanto i due continuano a battibeccare con Serdar che rifila bugie su bugie ad Ozgur dicendogli che Ezgi non prova nulla per lui e che è entusiasta della sorpresa ricevuta. Tuttavia, una volta che Ezgi e Serdar si rincontrano, lei gli restituisce la collana, lo ringrazia e lo rifiuta e corre a riprendere Ozgur.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Michele Merlo, il gesto di Maria De Filippi commuove il web

Ozgur si dimostrerà freddo e distaccato, ma non proferirà parola, la lascerà soltanto e le dirà di tornarsene a casa. Delusa da quanto accaduto, Ezgi tornerà dai suoi genitori.