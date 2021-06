Meteo, domenica tra temperature roventi e temporali: cosa sta succedendo

Il meteo italiano, durante questa domenica, sarà diviso tra temperature alte e temporali pronti a sfociare in grandinate: la situazione sulla penisola.

Sarà una domenica dal clima tropicale e capriccioso, con temperature pronte a schizzare in aria ed improvvisi temporali che colpiranno la penisola. Infatti l’intero paese è investito dall’alta pressione sub-tropicale, che garantirà sole ed in generale una bella giornata su gran parte delle regioni dell’Italia. Il bel tempo favorirà un eccessivo accumulo di calore specialmente nelle ore pomeridiane. Questo fenomeno permetterà la creazione dei temporali di calori, con diversi focolai temporaleschi in diverse zone del paese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mascherine all’aperto, Galli a iNews24: “Vanno indossate sempre quando ci sono assembramenti”

Questi temporali di calore potrebbero colpire non solo le vette delle Alpi e sulle zone prealpine a Nordovest del paese. Infatti improvvisi temporali pronti a colpire in valle d’Aosta, sui rilievi piemontesi e lombardi e successivamente anche sulle zone del Triveneto. Questo calo della pressione sarà determinante, infatti in giornata i temporali potrebbero trasformarsi in delle vere e proprie grandinate su tutte le zone pianeggianti. Andiamo a vedere cosa succederà durante questa domenica.

Meteo, domenica con una nuova ondata di caldo africano: temperature in progressivo aumento

L’Italia oramai ha voltato pagina, con le temperature estive che stanno prendendo il sopravvento sul paese. Specialmente sulle regioni meridionali avremo caldo intenso e afa, che porteranno le temperature intorno ai 40 gradi. Avremo quindi un rialzo termico graduale ed inesorabile, con la massa di aria calda che sta avanzando con un’intensità riguardevole. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione divisa tra sole e nubi irregolari. Inoltre, come abbiamo ampiamente anticipato, dei temporali potrebbero colpire Alpi, Piemonte, occasionalmente Prealpi e alte pianure durante le ore serali. Qualche pioggia potrebbe arrivare a colpire anche la Liguria. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 32 ai 37 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Sindacalista ucciso, l’amico denuncia a iNews24: “Sospetto che sia premeditato”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione stazionarie, ma non sempre soleggiata. Infatti nubi medio-alte di passaggio andranno a coprire le regioni centrali. Inoltre i comparti nuvolosi potrebbero transitare anche in maniera compatta. Le temperature risulteranno in deciso aumento, con massime che oscilleranno dai 30 ai 35 gradi e saranno caratterizzati dall’Afa.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo al mattino tempo stabile e soleggiato. Durante le ore pomeridiane, il cielo risulterà velato su gran parte delle regioni. Nonostante questo avremo un nuovo aumento delle temperature, con valori che andranno dai 31 ai 36 gradi e l’Afa che farà da contorno.