Gemma Galgani mostra un lato sconosciuto di lei: quante critiche! – FOTO

Una Gemma Galgani nostalgica ha deciso di postare una sua foto da giovane sui propri profili social. La foto ha subito ricevuto migliaia di like e commenti, con la dama che ha mostrato il suo inedito volto da giovane. Qualcosa infatti non è mai cambiato nel tempo, come il suo caschetti biondo, il naso pronunciato e le labbra carnose. Ai fan non è sfuggito il maglione da uomo che portava la giovane Gemma, oltre che gli occhiali dalle lenti sfumate.

Per molti, inoltre, la foto risale agli anni settanta proprio a causa del vestiario. I seguaci, spietati, hanno però fatto notare le condizioni del maglione. Infatti una dei suoi followers ha commentato la foto scrivendo: “Hai il maglione infeltrito, troppo usato!“. Gemma, però, a questo commento ha risposto affermando che amava quel maglione, visto che era del suo ex fidanzato. Inoltre, senza nascondersi, la showgirl ha rivelato che effettivamente metteva sempre quell’indumento.

Gemma Galgani, tantissime critiche per una foto ‘vintage’: followers spietati

Con la sua foto da giovane Gemma ha raccolto sia complimenti, con followers che l’hanno paragonata a Bridgitte Bardot, sia aspre critiche. Infatti tantissimi account l’hanno paragonata a Nino D’Angelo a causa del caschetto biondo. Altri seguaci, con un pò troppa cattiveria, hanno addirittura insinuato qualche malattia. Ma nonostante i diversi commenti maligni, la Galgani ha deciso di non rispondere ignorando i seguaci agguerriti.

Intanto i produttori di Uomini e Donne hanno confermato il ritorno di Gemma nel dating show. Alcuni magazine di cronaca rosa, infatti, avevano insinuato un suo addio insieme a Tina Cipollari dopo le continue liti tra le due. Invece alla fine le due acerrimi nemiche rimarranno all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Infatti sia Tina che Gemma sono state fondamentali per l’ulteriore crescita di ascolti del programma di Canale 5.