Euro 2020 Italia-Galles 1-0: highlights, tabellino e voti. Mancini cambia buona parte della formazione ma il risultato è lo stesso. Azzurri primi

Euro 2020 Italia-Galles 1-0: accontentarsi non è un verbo che fa parte del vocabolario di Roberto Mancini e della sua Nazionale. Bastava un pari con il Galles per passare comunque come prima del girone A, è arrivato molto di più e ora il ct sa di poter contare veramente su tutti.

Sarebbe sbagliato parlare di Italia 2, ma certo Mancini ha preferito dare fiato a quelli che gli serviranno di più nella seconda fase. In ogni caso il gioco è talmente collaudato che anche i subentranti sanno bene quello che devono fare e ci riescono nonostante un Galles che ha giocato per larga parte del match solo per non prenderle.

Meno occasioni del solito, ma quelle buone sono arrivate. La prima con Belotti che ha centrato basso per Chiesa, arrivato in leggero ritardo. La seconda per il vantaggio: punizione di Verratti e ottimo inserimento di Pessina sul primo palo. Un premio giusto per un giocatore letteralmente trasformato.

Nella ripresa è cambiato tutto in pochi minuti: palo di Bernardeschi su punizione, poi Ramsey si è divorato il pari dopo un grave errore di Acerbi. E infine Ampadu è stato cacciato dall’arbitro per un’entrata killer. Un0altra distrazione libera Bale che però non approfitta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente l’obiettivo: “Costa troppo”

Euro 2020 Italia-Galles 1-0: highlights, tabellino e voti

MARCATORE: 39′ Pessina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6 (44′ st Sirigu sv); Toloi 6, Bonucci 6.5 (1′ st Acerbi 5.5), Bastoni 6, Emerson 6; Pessina 7 (40′ st Castrovilli sv), Jorginho 6, Verratti 6.5 (29′ st Cristante sv); Chiesa 6, Belotti 6.5, Bernardeschi 6.5 (29′ st Raspadori). All.: Mancini 7.

GALLES (3-4-3): Ward 7; Gunter 6, Rodon 5.5, Ampadu 4.5; Roberts 6, Allen 6.5 (39′ st Levitt sv), Morrell 5.5 (15′ st Moore 6), Williams 6 (39′ st Davies sv); Bale 6 (39′ st Brooks sv), Ramsey 5, James 6. All.: Page 5.5.

NOTE: espulso Ampadu (G), ammoniti Allen (G), Gunter (G), Pessina (I)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Italia-Galles