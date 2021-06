Il calciomercato del Milan, nonostante sia ancora in fase embrionale, si preannuncia ricco di colpi di scena.

Donnarumma e Calhanoglu out. Se alla chiusura della sessione di mercato invernale a Maldini o Massara gli sarebbe stato chiesto dei rinnovi del portiere e del trequartista avrebbero risposto con un sorriso. Nessuno avrebbe mai osato immaginare a un tale epilogo, eppure i loro addii si sono concretizzati. Gigio ha firmato con il PSG (le visite mediche sono previste dopo la gara di oggi contro il Galles), mentre il fantasista turco andrà all’Inter. Passare dall’altra sponda dei Navigli è considerato alto tradimento tra i supporters rossoneri che, nonostante gli alti e bassi di Calhanoglu, vedevano in lui un leader… L’uomo della rinascita del Diavolo. Ma adesso come si muoverà la dirigenza sul mercato? Donnarumma è stato sostituito da Maignan mentre il dopo Calhanoglu potrebbe arrivare dell’Hellas Verona.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso l’Inter: il piano B di Maldini

La prima alternativa a Calhanoglu è rappresentata dal ritorno, in prestito, di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid ha ben figurato nel nostro campionato ed ha incantato tutti con la sue tecnica. La riconferma dunque era inevitabile così come l’inserimento di una cifra per l’eventuale riscatto fissata a 20 milioni di euro.

Brahim Diaz però non può farsi carico da solo dell’intero reparto offensivo. Le sue spalle sono piccole ed ha bisogno di un collega che gli faccia da staffetta. Così Maldini, secondo Gianluca Di Marzio, ha pensato a Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona. Secondo l’esperto di calciomercato nelle scorse ore gli agenti del giocatore hanno incontrato il club rossonero e la trattativa non va quindi esclusa così come la la possibilità di inserimento di alcune contropartite rossonere come Conti o Caldara.