Uomini e Donne, confessione a sorpresa di Massimiliano Mollicone: fan increduli per quanto ammesso poco fa dall’ex tronista.

Sono trascorse solo poche settimane da quando l’ex tronista di Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone, ha lasciato il dating show per approfondire la sua conoscenza con Vanessa Spoto lontano dai riflettori. A distanza di giorni Massimiliano ha deciso di svelare in un’intervista i motivi che lo hanno spinto a preferire Vanessa a Eugenia Rigotti.

Una scelta la sua che lasciò questa ultima senza parole. Difatti, la Rigotti qualche ora dopo la batosta finale dichiarò al magazine del programma che era rimasta un po’ dispiaciuta anche se da tempo pronta a questa eventualità. Per questo motivo l’ex corteggiatrice spiegò di non provare alcun rancore verso Massimiliano: “Ho voluto farmi guidare dal cuore. Lo rifarei”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 20, nuovo progetto per Giulia Stabile: ecco di cosa si tratta – VIDEO

Massimiliano Mollicone motiva la scelta fatta a Uomini e Donne: perché ha preferito Vanessa a Eugenia

A differenza di Eugenia Rigotti che subito dopo essere uscita dal talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, ha voluto confessare il suo umore al magazine del programma, Massimiliano Mollicone ha invece atteso qualche settimana prima di motivare la sua scelta.

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, l’ex tronista assieme a Vanessa Spoto ha spiegato che la relazione con la Rigotti sarebbe stata più serrata: “A volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli è giusto avere i propri spazi”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Mediaset, arriva una nuova batosta: è l’ennesima sconfitta

Intanto la loro storia lontana dai riflettori prosegue a gonfie vele. Sui social entrambi sembrano molto felici e innamorati l’uno dell’altra tanto da aver messo in cantiere un bellissimo progetto: Massimiliano e Vanessa sono pronti alla convivenza.