Affari Tuoi, scelto il nuovo conduttore al posto di Carlo Conti: nome super! La fortunata trasmissione della Rai sta per aprire un nuovo capitolo

Ci siamo quasi. E’ arrivato il momento della presentazione dei prossimi palinsesti televisivi della Rai. Il 22 giugno la televisione di Stato svelerà le scelte per la prossima stagione e già si fa un gran parlare per quella che potrebbe essere la novità più clamorosa. Secondo quanto riferito da BubinoBlog, il cambiamento più atteso riguarderà la fascia serale dell’access prime, su Rai 1. Il nome in ballo è quello di Amadeus, reduce dai successi di Sanremo (condotto nelle scorse due edizioni) e pronto a rimettersi in pista. Il conduttore è stato impegnato anche al timone de “I Soliti Ignoti” quest’anno, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Il suo nome è quello più gettonato tra i presentatori del momento e proprio per questo dovrebbe ereditare lo scettro di uno dei programmi più riusciti dell’ultimo periodo. Si tratta del Game Show “Affari Tuoi“, in onda subito dopo il Tg1.

Affari Tuoi, scelto il nuovo conduttore al posto di Carlo Conti: è pronto Amadeus

Nel corso degli anni si sono alternati al timone di “Affari Tuoi” volti di primo piano come Paolo Bonolis, Flavio Insinna e Carlo Conti. L’anchor man toscano è stato l’ultimo a condurre il gioco più amato della rete ammiraglia della Rai. Conti si è dedicato alla versione ridotta e collocata al sabato sera, con il sottotitolo di “Viva gli sposi!“. Ora si pensa invece di ristabilire la programmazione originale, con la fascia oraria 20.40-21-30, dal lunedì al sabato.

A quanto pare sarebbe già stata girata una puntata zero dello show con Amadeus mattatore. Non dovrebbe comunque venir meno anche “I Soliti Ignoti“, format graditissimo al pubblico e in aria di conferma.

Per Amadeus il 2022 dovrebbe essere un anno ricco di impegni visto che si parla di lui sia per Sanremo (terzo consecutivo) che per l’Eurovision. Dopo la vittoria dei Maneskin un altro tassello italiano nella rassegna canora più importante a livello continentale.