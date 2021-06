Racconto shock quello di un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stando al suo racconto, l’uomo è stato adescato, drogato e abusato sessualmente

Racconto shock quello di un ex cavaliere di Uomini e Donne fatto attraverso i social network. L’uomo ha spiegato in un video di essere stato drogato e abusato sessualmente da una donna che si è finta manager televisiva.

Parliamo di Fabrizio Cilli ex corteggiatore di Gemma Galgani, protagonista nel parterre femminile del programma. Il suo interesse per la donna ha fatto discutere tantissimo il pubblico di Mediaset per la differenza di età: lui 42enne e lei 69enne.

Ma l’ex cavaliere si è trovato adesso coinvolto in una storia che lascia tutti senza parole. Cilli ha raccontato di essere stato contattato da una donna, presunta manager televisiva, che gli avrebbe proposto di partecipare ad un nuovo programma invitandolo a casa sua per discuterne da vicino. Nell’appartamento della donna è successo l’impossibile.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne racconta quanto gli è successo: “Mi ha rovinato fisicamente ma soprattutto psicologicamente”

Una storia che lascia tutti sbalorditi quella vissuta e raccontata dall’ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, Fabrizio Cilli. L’uomo, che nella vita si occupa di sicurezza, è stato contattato e invitato da una presunta manager che gli avrebbe offerto l’opportunità di partecipare ad un nuovo programma televisivo.

Cilli ha raccontato di essersi presentato all’appuntamento a casa della donna la quale gli avrebbe offerto un bicchiere d’acqua. Subito dopo è accaduto qualcosa di molto strano, ha cominciato a vedere offuscato ed è caduto a terra rompendosi il menisco: è stato drogato.

Fabrizio si è così rivolto ai carabinieri per denunciare la donna: “Mi hanno detto che ha truffato altri due di Uomini e Donne. La signora lavora senza partita iva. Adesca le persone in casa poi dopo le droga e le addormenta”.

Dopo essersi risvegliato, nel letto della donna, l’ex corteggiatore della Galgani ha ritrovato una serie di segni sul suo corpo: “Mi ha morso e probabilmente mi ha tirato delle forchettate sul petto. Sono tutto segnato. Ho anche un taglio sull’addome che non faccio vedere. Mi ha rovinato fisicamente ma soprattutto psicologicamente“, ha spiegato Fabrizio.