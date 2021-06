Piero Chiambretti sarebbe già proiettato verso la prossima stagione televisiva: Mediaset gli avrebbe già assegnato la conduzione di alcuni programmi. Inoltre, il presentatore starebbe lavorando per dare vita ad un nuovo progetto.

Piero Chiambretti si è sempre distinto per il suo stile particolare di comunicazione, che lo rese famoso come giornalista. La sua intervista a Cossiga ha fatto storia, come del resto lo stile inconfondibile di conduzione è ormai diventato un marchio. La sua intelligente ironia è riuscita anche a rivoluzionare “Tiki taka“, progetto dato ormai per morto.

Dopo l’addio di Pierluigi Pardo, infatti, Piero Chiambretti ha preso in mano la trasmissione e l’ha ridisegnata, rendendola un successo della rete. Non sorprende dunque sentire l’indiscrezione che il presentatore verrà molto probabilmente confermato alla guida del talk show anche per la prossima stagione.

Piero Chiambretti, torna un vecchio cavallo di battaglia?

Se Tiki Taka dovrebbe dunque iniziare a metà settembre, per Piero Chiambretti potrebbero anche esserci altre proposte lavorative: ci potrebbe infatti essere il ritorno di uno dei suoi vecchi programmi. Fra i suoi cavalli di battaglia, c’è sicuramente “La repubblica delle donne“, che precedentemente era stata trasmessa da Rete 4.

Si trattò di un programma innovativo, che vedeva coinvolte per la prima volta solo donne. Chiambretti aveva palesato in più occasioni la sua intenzione di portare avanti e sviluppare questo progetto. Evidentemente, Mediaset ha deciso di premiarlo e dargli fiducia anche con questo vecchio ma rivoluzionario format.