Da inizio giugno, Mara Venier sta attraversando un periodo delicatissimo per la sua salute: l’operazione ai denti non è infatti andata come previsto. La presentatrice ha voluto aggiornare i suoi fan con un video messaggio in cui chiarisce se condurrà Domenica In nella puntata del 20 giugno.

Mara Venier ha voluto rendere partecipi sin da subito i suoi tanti ammiratori di quanto le stava succedendo. L’impianto ai denti, che le è stato installato durante un’operazione durata oltre sette ore, le ha tolto la sensibilità in gran parte del viso. Per questo motivo, si era rivolta al chirurgo maxillo-facciale Valentini Valentino, che lo ha rimosso l’impianto.

L’8 giugno, Mara aveva definito questa nuova operazione a cui si era sottoposta un vero incubo, perchè aveva dovuto ricorrere all’anestesia totale. Ha dunque voluto aggiornare nuovamente le numerosissime persone preoccupate per la sua salute attraverso un video che ha diffuso sui suoi canali social.

Ci sarà Mara Venier a “Domenica In” il 20 giugno?

Nello straziante video messaggio, la Zia Mara chiarisce subito di non essere riuscita a risolvere il suo problema di salute. Purtroppo, nonostante la rimozione dell’impianto dentale la sensibilità al viso non le è tornata. Nelle sue parole: “Speriamo che torni” e nel suo sguardo si può cogliere il dolore di chi ha paura che le sia successo qualcosa di grave.

Mara Venier, nonostante la disavventura per questo problema ai denti, ci tiene a lanciare un messaggio positivo. Ha bisogno di sentire l’affetto del pubblico, e per questo motivo garantisce che domenica 20 giugno condurrà regolarmente la puntata di Domenica In, nonostante la mancata sensibilità le dia dei problemi a parlare.

Ecco uno dei video messaggi con cui Mara Venier ha aggiornato i suoi fan su Instagram riguardo il suo problema ai denti: