Green Pass con l’app Immuni, ecco come richiederlo subito

A partire dal 1 luglio, il Green Pass diventerà realtà. Ecco come richiederlo subito utilizzando l’app Immuni

Dopo l’approvazione da parte della Commissione europea, a partire dal 1 luglio 2021 entrerà ufficialmente in vigore il Green Pass europeo. Si tratta di un documento che certifica l’avvenuta vaccinazione, il tampone molecolare/antigenico negativo o la guarigione dal Covid e permette di viaggiare senza obbligo di quarantena.

Ci sono diversi metodi per richiedere il documento e visualizzarlo in qualsiasi momento. Oltre ai canali fisici come il medico o il farmacista, si può anche utilizzare il sito web dedicato o le piattaforme digitali. Nella giornata di ieri, il Garante per la Privacy italiano ha dato l’ok definitivo all’app IO della Pubblica Amministrazione. E possibile utilizzare anche l’app Immuni, che si è aggiornata proprio poche ore fa.

Green Pass, come richiederlo con App Immuni

È finalmente possibile richiedere il Green Pass europeo direttamente da App Immuni. Poche ore fa, è stato rilasciato il nuovo aggiornamento che aggiunge l’apposita sezione “EU digital COVID certificate“, visibile direttamente nella pagina principale. Prima di procedere con la richiesta del Certificato Verde, dovete avere sotto mano i seguenti dati:

Ultime otto cifre del numero di Tessera Sanitaria e data di scadenza

del numero di e Uno dei quattro codici univoci ricevuti dall’autorità sanitaria

Il CUN si trova nel referto del tampone molecolare, il NRFE si riferisce al tampone antigienico rapido, il NUCG sul certificato di guarigione e l’AUTHCODE viene inviato via mail o SMS ai recapiti presentati al momento della vaccinazione.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, l’app in questione mostrerà un QR code che potrà essere salvato sullo smartphone per poi mostrarlo anche in modalità offline.