Fortnite e la collaborazione con Euro 2020: come vincere 50mila dollari

Inizia ufficialmente oggi 17 giugno il nuovo torneo nato da Fortnite ed Euro 2020. Ecco come vincere 50mila dollari

Altre collaborazioni in arrivo su Fortnite. Come annunciato già alcuni giorni fa, la partnership con Euro 2020 ha portato ad un super torneo con 50mila dollari in palio. Dedicato completamente alla community, parte ufficialmente oggi 17 giugno e durerà per ben due giorni in Europa, Nord America, Brasile, Medio Oriente, Asia e Oceania.

Si parte con i primi match di qualifica, dove i primi 1000 giocatori di ogni continente passeranno al round 2. Qui è previsto un sistema di progressione a punti, ottenibili con eliminazioni e con la Vittoria Reale. Al termine di questa fase, i migliori player del torneo si divideranno il montepremi finale. Per chi guadagnerà almeno 20 punti, in palio c’è anche uno spray cosmetico e un’emoticon chiamata Winner’s Cup.

Fortnite ed Euro 2020, tutti i vantaggi della partnership

La collaborazione tra Fortnite ed Euro 2020 porterà a molteplici vantaggi in-game. Oltre al torneo per la community con 50mila dollari in palio, ci sono anche altre chicche che sicuramente faranno piacere ai players. Sono state lanciate skin con protagoniste le migliori squadre di calcio europee, alle quali vanno ad aggiungersi anche quelle dedicate alla competizione in corso. Oltre a questo, vi abbiamo parlato giorni fa dell’arrivo di due star del calcio che si sono unite al battle royale come Icon Series: Harry Kane e Marco Reus.

Calcio e Fortnite è un connubio che funziona, a quanto pare. Impossibile non menzionare la partnership con Neymar Jr. che, qualche settimana fa, ha portato ad una skin esclusiva e ad un torneo ufficiale. Secondo alcuni rumors, pare che anche Cristiano Ronaldo sbarcherà su Fortnite (ancora non è chiaro quando).