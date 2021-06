L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Il vaccino anti-Covid di CureVac “ha dimostrato un’efficacia del 47% contro la malattia Covid-19 di qualsiasi gravità e non ha soddisfatto i criteri di successo statistici prestabiliti”. Il primo verdetto, condotto su circa 40mila persone ha dimostrato che il vaccino ha un’efficacia intermedia e dunque non verrà somministrato ai Paesi che attendevano di ricevere le prime dosi, come l’Italia.

Franz-Werner Haas, Ceo di CureVac ha affermato: “Riconosciamo che dimostrare un’elevata efficacia in questa ampia e senza precedenti diversità di varianti è una sfida. Mentre procediamo verso l’analisi finale con un minimo di 80 casi aggiuntivi, l’efficacia complessiva del vaccino potrebbe cambiare”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Mascherina all’aperto, stop all’obbligo dal 15 luglio: l’idea del Governo

Coronavirus, bollettino 17 giugno: 1.325 contagi e 37 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 1.400 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì giugno, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 1.325 persone. I decessi sono 37 mentre il numero di guariti è di 4.533.

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1.325 contagiati

• 37 morti

• 4.533 guariti

-27 terapie intensive | -176 ricoveri

200.315 tamponi

Tasso di positività: 0,7% (+0,0%)

44.022.041 dosi di vaccino somministrate in totale