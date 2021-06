Ad Acacias i protagonisti stanno vivendo un burrascoso termine di stagione. Una delle protagoniste viene picchiata.

La compagna di Camino sta attraversando un duro momento. Maite, pittrice parigina molto apprezzata per le sue qualità, è finita in prigione e qui diventa vittima di violenze. Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni, grazie all’aiuto di Emilio e Liberto, Camino scopre che a denunciare la sua dolce metà è stata una lavandaia che vive in periferia. Una volta arrivati a lei, la figlia della ristoratrice di Acacias scopre che dietro all’arresto di Marcia non c’è lo zampino di Felicia, il tutto accade mentre tornano in città Armando e Susana.

Anticipazioni Una Vita, che intrigo ad Acacias: picchiata la protagonista

Mentre il ritorno di Armando e Susana viene appreso in modo diverso dai protagonisti, Maite viene picchiata in prigione. Armando chiede protezione per sua nipote mentre la pittrice è tentata ad accettare la proposta di Felicia.

La ristoratrice, madre della fidanzata di Maite, mette sotto ricatto la Zaldua: Camino deve sposare Ildefonso. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che nelle prossime puntate, Maite non chiede alla Pasamar di accettare il ricatto di sua madre, nonostante tutto. Dopo questo confronto, Camino torna a casa profondamente sconvolta avendo visto la sua amata con varie ferite sul volto.