Paolo Bonolis e la prossima stagione televisiva: il conduttore non abbandona Canale Cinque e fa alcune rivelazioni su Sanremo 2022

La stagione televisiva si è conclusa ma in vista della prossima Paolo Bonolis fa i propri bilanci e decide di non tradire Mediaset restando al timone dei suoi programmi su Canale 5. Il conduttore televisivo romano che ha festeggiato i suoi 60 anni lo scorso 14 giugno e 40 di carriera, in un’intervista rilasciata a Chi, ha così dichiarato: “Resterò a Mediaset. In autunno tornerò su Canale 5 con le nuove puntate di Avanti un Altro“.

Bonolis ha poi parlato del Festival di Sanremo 2022, ma prima ha posto l’attenzione su ‘Il Senso della Vita’. Questo ultimo è un programma a lui molto caro e al quale pensa spesso ma che non ha più un futuro: “E’ un programma di racconto e di pensiero che non può andare in seconda serata. Il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia”.

Dunque, anche se a malincuore, l’amatissimo conduttore televisivo ha spiegato che ‘Il Senso della Vita’ non avrà futuro: “Lo farà sui social qualcuno”.

Paolo Bonolis e le sue rivelazioni sul Festival di Sanremo 2022

Paolo Bonolis nell’intervista rilasciata a Chi ha posto l’attenzione anche sul Festival di Sanremo 2022. Dopo le sue due esperienze vissute nelle edizioni del 2005 e del 2009, ogni anno Bonolis resta sempre uno dei favoriti che potrebbero tornare a condurre la kermesse sanremese.

Ma il conduttore televisivo, come ha più volte sottolineato, potrebbe tornare al timone del Festival della canzone italiana qualora si apportassero, per lui, importanti cambiamenti: “Credo che il Festival debba essere raccontato in una maniera nuova e fuori dall’Ariston, che ha scritto pagine meravigliose. Il Festival ha bisogno di un cambio importante, di una struttura anche tecnologica innovativa per renderlo ancora più evento. Questa è la mia idea dalla quale non schiodo“.