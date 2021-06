Rosalinda Cannavò, impegnata a Napoli per lavoro, attraverso le Instagram Stories ha fatto una confessione al suo pubblico.

Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo bellissimo della sua vita. L’esperienza al Grande Fratello Vip si è rivelata importante non solo dal punto di vista sentimentale bensì anche per quel che riguarda la sua crescita professionale e personale. La figura che più di tutte l’ha aiutata nell’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata quella di Dayane Mello, una leader sotto tutti i punti di vista.

Dopo Dayane però è arrivato Andrea Zenga, l’uomo che ha saputo farle dimenticare lex fidanzato e che con tanto affetto ha fatto sì che le ferite della ex relazione si rimarginassero presto e senza lasciare cicatrici. Un capolavoro della chirurgia d’amore.

Rosalinda Cannavò, l’annuncio in diretta è sensazionale: pubblico in visibilio

La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga va avanti da diversi mesi e il pubblico si chiede se i due si amano sempre come il primo giorno. Ebbene, secondo quanto rivelato da lei, la loro storia sembra diventare sempre più importante con il passare dei giorni. Infatti ieri sera, quando si sono rivisti dopo sette giorni di lontananza, Rosalinda Cannavò ha ammesso: “Sono esaurita ma sono felice perchè Andrea torna, dopo una settimana in cui non ci vediamo. Non siamo mai stati così lontani”.

Rosalinda Cannavò su Instagram ha ammesso di essere stata molto impegnata negli ultimi giorni e che a causa di questi ha fatto fatica a star dietro a tutto e a tutti. L’attrice però, nonostante i mille impegni è riuscita a ritagliare un pezzo di tempo per Andrea Zenga facendogli una dedica bellissima: “Ho sempre in mente te”.