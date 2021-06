Euro 2020, Francia-Germania 1-0: highlights, tabellino e voti della sfida

Una Francia strepitosa non lascia scampo alla Germania. La vittoria di misura non rende giustizia alle ottime iniziative di Mbappé nel secondo tempo, che si vede annullata la sua rete e quella nata dal suo assist a Benzema per fuorigioco, oltre ad un’azione dubbia ai suoi danni in area di rigore.

Francia e Germania scendono in campo nell’Allianz Arena di Monaco con la consapevolezza della vittoria 0-3 del Portogallo sull’Ungheria, che complicano ulteriormente la vita alle squadre del complicatissimo girone F di Euro 2020. La Francia si merita la vittoria, forse anche con un risultato più ampio del risultato finale 1-0.

I francesi giocano a memoria, innescati da un centrocampo e da un Kante strepitoso. La Germania, che punta tutto sulla velocità del gioco, patisce la mancanza di un centravanti, e fa fatica trovare la conclusione. La qualità che si vede nel gioco è ben poca, ed i ragazzi di Loew vengono tramortiti dall’autogol di Hummels al 20′ che li porta in svantaggio.

Nel secondo tempo la Germania approfitta del calo della Francia nella fase di non possesso per ritagliarsi più spazi. Rabiot costruisce un’ottima azione, smistando su Mbappé che fallisce nella conclusione. Gnabry, che nel primo tempo è stato poco convolto nelle manovre di gioco, si rende protagonista in più occasioni.

Al 53′ il suo tiro su assist di Gosens accarezza la rete dall’esterno, portando i tedeschi vicinissimi al pareggio. Anche Mbappé, dopo una buona ripartenza nel primo tempo, dà di nuovo spettacolo. Al 66′ porta la palla in area, e con delle finte beffa tutto il settore difensivo tedesco. L’arbitro Del Cerro annulla il gol per fuorigioco.

Stessa sorte tocca alla rete di Benzema dell’87’, nata dalla generosità di Mbappé. La Germania cerca quindi di giocarsi tutto facendo uscire il centrocampista Gosens per l’attaccante Volland quando ormai è l’88’. I francesi, però, non si lasciano sorprendere e portano a casa tre punti preziosissimi.

Francia-Germania, tabellino e pagelle

FRANCIA-GERMANIA 1-0: 20 aut. Hummels (G).

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris 6.5; Pavard 6.5, Varane 7, Kimpembe 7, Hernandez 6.5; Rabiot 7.5 (90’+4′ Dembele s.v.), Kanté 6.5, Pogba 7; Griezmann 6.5, Mbappé 7, Benzema 6.5 (89′ Tolisso). All.: Deschamps.

A disposizione: Ben Yedder, Coman, Digne, Giroud, Kounde, Lemar, Lenglet, Maignan, Mananda, Zouma.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer 6; Rüdiger 6, Hummels 5.5, Ginter 6.5 (87′ Can s.v.); Gosens 6.5 (88′ Volland), Kroos 7, Gündogan 6.5, Kimmich 6; Havertz 5.5 (74′ Sané, s.v.), Müller 5.5; Gnabry 6 (74′ Werner s.v.). All. Loew.

A disposizione: Gunter, Halstenberg, Klostermann, Koch, Leno, Neuhaus, Sule, Trapp.

ARBITRO: Carlos Del Cerro.

AMMONITO: 7′ Kimmich (G).

NOTE: Rete annullata al 66′ a Mbappé (F) ed al 87′ a Benzema (F) per fuorigioco.

Questa la classifica aggiornata del girone F di Euro 2020 al termine di questa partita:

Portogallo 3

Francia 3

Germania 0

Ungheria 0

Si qualificheranno sicuramente alla fase successiva le prime due classificate.