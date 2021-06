Al Bano-Loredana Lecciso, rottura definitiva? L’artista fa chiarezza

La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso sembrerebbe aver raggiunto nuovamente il capolinea. Le indiscrezioni parlano di una rottura a causa della presenza impetuosa di Romina nella vita del cantante

Secondo l’indiscrezione lanciata da Novella 2000, dopo diversi tira e molla, Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente da Al Bano a causa della presenza sempre più impetuosa dell’ex moglie del cantautore, Romina Power. Questa ultima ormai da tempo è tornata ad essere presente nella vita dell’artista di Cellino San Marco e la Lecciso non riesce più a controllare la sua gelosia.

Ad alimentare il malessere di Loredana dinanzi a questo rapporto tra i due ex, Al Bano e Romina, è anche la presenza dei loro tre figli: Yari, Cristel e Romina Jr. Come in tanti sanno, dalla storia d’amore dei due artisti è nata anche Ylenia. Questa ultima scomparsa all’età di 23 anni e di cui non si hanno più notizie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Valeria Marini provocata in diretta TV: la risposta spiazza tutti

Al Bano e Loredana, il rapporto tra il cantante e Romina sta mettendo in crisi la Lecciso? Risponde l’artista

I figli di Carrisi-Power molto probabilmente alimentano il malessere di Loredana Lecciso che ormai sembrerebbe essersi stufata del rapporto che è riaffiorato tra il suo compagno Al Bano e l’ex moglie Romina. I Carrisi Jr appena hanno la possibilità colgono l’occasione di parlare dei propri genitori come una coppia unica al mondo.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Rosalinda Cannavò, l’annuncio in diretta è sensazionale: pubblico in visibilio

Difatti, proprio di recente, Romina Jr ospite a ‘Oggi è un altro giorno’ ha dichiarato che i suoi genitori hanno in comune tantissime cose e queste hanno creato un legame indissolubile: “In pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro“.

Dunque, stando alle ultime indiscrezioni di Novella 2000, la storia d’amore tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso sarebbe nuovamente arrivata al capolinea. Al Bano però non ha perso tempo a smentire le voci che in questi minuti stanno facendo il giro del web.

L’artista ha difatti dichiarato ad AdnKronos: “Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jamine, non so come escano queste bufale“. Al Bano ha infine confermato che Romina attualmente si trova in Puglia ma ha preso in affitto un trullo senza innescare alcuna crisi tra lui e la sua compagna Loredana.