Can Yaman, clamorosa indiscrezione: che mazzata per i suoi fan – VIDEO

Can Yaman, clamorosa indiscrezione: che mazzata per i tantissimi dell’affascinante e bravissimo attore turco.

Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Tre serie TV che hanno registrato ascolti da record e che hanno portato Mediaset a lanciarne una nuova proprio su Canale 5 dove stanno andando in onda sia Love is in the air con Kerem Bursin che Mr Wrong con il già noto Can Yaman. Mr Wrong sta facendo più share di Daydreamer e se i numeri si confermeranno fino alla fine della stagione, Can Yaman potrebbe essere definito il re delle soap opera.

La trama è avvincente e vede come protagonista il fidanzato di Diletta Leotta che veste i panni di Özgür Atasoy, un giovane che possiede un ristorante che ha perso la fiducia nell’amore e nelle donne. Il destino gli farà incontrare Ezgi İnal, la nuova vicina di casa, e tra i due nascerà una relazione.

Can Yaman, indiscrezione sensazionale: sgomento tra i fan

Mr. Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv turca con protagonisti principali Can Yaman e Ozge Gurel, in onda solo da qualche settimana ma che ha riscosso già un’enorme successo tra il pubblico, potrebbe terminare in netto anticipo. A differenza di Daydreamer la serie tv turca targata Mediaset non verrà trasmessa oltre il periodo estivo.

La versione turca di Mr. Wrong prevede infatti appena 14 episodi e la chiusura della soap opera è prevista per il mese di agosto. Troppo presto per le numerose fan del programma che, in preda all’entusiasmo, speravano di poter vedere i loro beniamini in tv anche per la stagione autunnale.