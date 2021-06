Andrea Cerioli ha risposto alle critiche subite durante e dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi è terminata ma un episodio continua a tenere banco. Nella puntata di lunedì 24 maggio, Daniela Martani mise in dubbio la veridicità degli scatti di Andrea Cerioli, quelli pubblicati sul profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Andrea.. Volevo dirti che potevi farlo (allusione alla prova del taglio a zero dei capelli). Tanto poi potevi ritoccare le foto come hai fatto fino ad adesso per mostrare degli addominali che non hai. Potevi metterti i capelli finti”.

Daniela Martani giorni prima però ne aveva parlato in una diretta su Instagram con Akash Kumar ed entrambi non si sono risparmiati nei confronti di Cerioli accusandolo di aver usato in modo eccessivo Photoshop. Oggi Andrea Cerioli ha rivelato la verità sui chili di troppo.

Andrea Cerioli, il riferimento a Magalli e le critiche: pubblico sbalordito

Andrea Cerioli, ospite a Casa Chi Andrea Cerioli ha spiegato che fino al 2020 era in formissima e che, prima dell’arrivo della pandemia, rispettava un regime alimentare sano con tanto di allenamento in palestra. Poi nel momento in cui è subentrata la quarantena qualcosa è cambiata.

“Ho letto di tutto, è vero sono ingrassato, ho preso davvero 15 kg nell’ultimo anno. Io ho fatto la quarantena come andava fatta. Palestre chiuse e ho mangiato come un bisonte, non mi aspettavo di fare l’Isola dei Famosi e mi sono detto che volevo godermi la vita. Non ero pronto perché mi hanno chiamato all’ultimo. Ho solo perso 2 kg in qualche giorno per non sembrare proprio Magalli, ma più o meno sembravo lui”.

“Fino al 2020 ero sempre quello di Temptation Island, ero in forma, ero magro, mi allenavo e facevo una vita sana. Poi, l’ultimo anno mi sono sballato, mi sono divertito, ho mangiato e sono arrivato all’Isola grasso”.