WhatsApp, utenti rischiano l’improvvisa cancellazione: è panico

Spunta su WhatsApp l’improvvisa cancellazione per i propri utenti. Infatti gli account rischiano di essere cancellati, scopriamo dopo quanto tempo.

Purtroppo anche WhatsApp non ha vita eterna, con gli utenti che spesso vengono eliminati senza alcun avvertimento. Infatti l’applicazione di messaggistica non transige e spesso decide di eliminare gli account non attivi. Quindi tutti gli utenti inattivi, che non usano l’applicazione da tempo, rischiano di vedere il proprio profilo eliminato da un momento all’altro. Stando alle ultime, l’applicazione deciderà di cancellare i profili dopo 120 giorni di inattività. Inoltre in alcuni casi, i giorni per la cancellazione potrebbero diventare 45.

Inoltre quando viene eleminato l’account, WhatsApp ci tiene a cancellare anche tutte le informazioni precedenti per tutelare la privacy degli utenti. Così facendo l’applicazione tende anche ad eliminare tutte le conversazioni, per evitare che vengano messi in pericolo alcuni dati sensibili. Così gli utenti dovranno rimanere sempre attivi all’interno dell’applicazione, altrimenti dopo appena 120 giorni WhatsApp deciderà di eliminare il vostro account.

WhatsApp, novità per tutti gli utenti: vocali più veloci con il nuovo strumento

Nell’ultima settimana abbiamo visto un grande aggiornamento su WhatsApp. Come hanno potuto notare molti utenti negli ultimi giorni, accanto ai messaggi vocali è spuntata un’importantissima nuova funzione. Infatti dopo mesi di prova sulla versione Beta, l’applicazione ha deciso di implementare uno strumento capace di velocizzare i vocali. Avremo tre velocità a disposizione: 1X (normale), 1,5X e 2X. La funzione è disponibile sia su Android che iPhone e potrà essere utilizzata anche da WhatsApp Web e Desktop.

Ancora una volta ad annunciare l’aggiornamento ci ha pensato WABetaInfo. Stando al portale specializzato, per applicare il nuovo strumento basterà far partire il messaggio audio e cliccare alla sua destra la ‘velocità di riproduzione‘. In molti hanno richiesto a lungo il tool, proprio per rendere più veloce l’ascolto dei vocali ‘chilometrici. Inoltre gli sviluppatori di Menlo Park volevano lanciare la funzione fin da subito, ma per qualche strana ragione si è aspettato la fine di maggio 2021. Questo inoltre è un tool da tempo applicato dalla principale rivale di WhatsApp, Telegram.