iOS 15 annuncia una super novità: sarà molto utile agli utenti

Manca sempre meno all’arrivo di iOS 15. Nell’attesa, è stata annunciata una nuova super novità in uscita

Apple da sempre tiene conto del suo sistema operativo e delle funzionalità richieste dagli utenti. Nel corso degli ultimi anni, ci sono stati diversi aggiornamenti che non hanno fatto altro che rendere l’utilizzo degli iPhone sempre più a 360 gradi. Presto arriverà iOS 15 che, con ogni probabilità, verrà lanciato poco prima di iPhone 13.

Qualche giorno fa, il colosso di Cupertino ha esposto ufficialmente alcune delle principali aggiunte che andranno a comporre il sistema operativo aggiornato. Ce ne sono alcune molto interessanti e di cui già si è discusso a più riprese, mentre altre sono passate in sordina. Tra queste, la modalità Focus: ecco di cosa si tratta.

iOS 15, con Focus la concentrazione sarà massima

Avete presente la classica modalità Non Disturbare su iPhone? Lanciata ormai diversi anni fa da Apple, permette di nascondere tutte le principali notifiche così da non far abbassare la concentrazione all’utente. Con iOS 15, verrà effettuato una sorta di upgrade con una versione ancor più aggiornata e ricca di proposte. Si chiamerà Focus, e darà la possibilità agli utenti di scegliere tra le modalità preimpostate o di crearne una tutta nuova.

In questo modo, nessuno potrà disturbare mentre si lavora o si dorme. Si potranno silenziare gli avvisi e le notifiche a scelta dalle app, o selezionare le persone che possono contattarti. C’è anche l’opzione “Notifica comunque“, che invierà l’avviso in-app come Messaggi. Il tutto potrà anche essere attivato o disattivato in determinati orari ogni giorno.