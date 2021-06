Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: “Cristiano Ronaldo via a zero”

Clamorosa indiscrezione di calciomercato in casa Juventus. Cristiano Ronaldo potrebbe andare via a parametro zero: tutti i dettagli.

La Juventus inizia a tremare, con Cristiano Ronaldo che potrebbe andare via durante il calciomercato a parametro zero. Infatti nuove conferme sono arrivare da Luca Momblano, giornalista vicinissimo all’ambiente bianconero. Infatti Momblano ha dato ulteriore conferme in diretta su Twitch, sul canale di ‘Juventibus’. Una notizia che ha del clamoroso, con il fenomeno portoghese che potrebbe dire addio a Torino senza una ricompensa economica.

Durante la trasmissione Momblano ha affermato: “Da quello che mi è arrivato all’orecchio, nel liberarsi moralmente dalla Juve, Ronaldo ha detto che avrebbe ascoltato offerte in giro“. Quindi senza nessun accordo per uno scambio, il capitano della Nazionale portoghese potrebbe dire addio a parametro zero. Andiamo quindi a vedere la strategia di mercato bianconera per liberare CR7 durante la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo rischia di partire a zero: le ultime

La situazione di Cristiano Ronaldo è abbastanza complicata, con la Juventus che potrebbe venderlo per una cospicua somma di denaro solamente durante questa finestra di calciomercato. Il contratto del campione portoghese scade a Giugno 2022 e quindi potrebbe andare via gratis, una ‘minusvalenza’ per i bianconeri dal valore di 30 milioni di euro. Quindi è molto difficile per i bianconeri lasciarlo andare via a parametro zero.

Ad oggi quindi la dirigenza bianconera starebbe studiando uno scambio con diversi top team europei. Infatti stando alle ultime di mercato la Juventus vorrebbe intavolare una trattativa con il Manchester United, cercando di ottenere Paul Pogba. La meta, inoltre sarebbe gradita dallo stesso CR7. Mentre invece il Paris Saint Germain vorrebbe acquistare il campione bianconero a parametro zero. Inoltre un suo ingaggio a Parigi potrebbe arrivare solamente con la cessione di Mbappè al Real Madrid.