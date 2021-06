Ezio Greggio, il dramma della fidanzata: “È accaduto a causa della mia malattia”

La fidanzata di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico, parla del suo personale dramma. La showgirl avrebbe perso il lavoro per la sua malattia.

La ragazza di Ezio Greggio, Romina Pierdomenico, ha raccontato il suo dramma connesso alla malattia che la perseguita, ossia la psoriasi guttata. Infatti questa patologia è infiammatoria ed ha provocato non pochi problemi a Romina, tra cui anche il perdere il lavoro. Inoltre stando alla Pierdomenico, i tempi lunghi di riabilitazione non le hanno permesso di programmare alcuni di colloqui di lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, rivelazioni piccanti su un ex tronista: fan in visibilio

Anche individuare la patologia non è stato di certo facile. Infatti la Pierdomenico si è rivolta a tre specialisti differenti, che però le hanno diagnosticato una patologia errata dopo l’altra. La diagnosi giusta, infatti, è arrivata solamente dopo una visita al pronto soccorso. Infatti una volta visitata dai medici del pronto soccorso, la showgirl avrebbe finalmente ricevuto le giuste cure per trattare le infiammazioni. Andiamo quindi a scoprire chi è Romina Pierdomenico e come ha sconfitto la malattia.

Ezio Greggio, chi è Romina Pierdomenico: la carriera della modella

Sconfiggere la malattia per Romina non è stato di certo facile. Infatti la Pierdomenico ha iniziato a prendersi cura di sè, eliminando tutte le abitudini sbagliate che hanno favorito la comparsa delle macchie. Infatti la modella ha confessato: “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri“. Di grande aiuto per Romina è stato anche il praticare le posizioni di Yoga. Grazie all’attività fisica, infatti, è riuscita a trovare l’equilibrio necessario per sconfiggere la malattia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Flavio Briatore, arrivano le conferme: maxi risarcimento?

Inoltre Romina ha spiegato anche perchè non ha mai raccontato il suo problema sui social. Infatti la modella ha spiegato che era difficile spiegare il tutto ai propri followers. Poi la Pierdomenico ha ricordato che con molte probabilità in molti non avrebbero capito. Ad oggi Romina Pierdomenico è una modella ed è conosciuta nel panorama dello spettacolo per aver partecipato a Uomini e donne, come corteggiatrice. Inoltre la showgirl è stato l’ultimo volto femminile di ‘La Sai L’Ultima?‘.