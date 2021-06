Un Posto Al Sole stasera non andrà in onda: il motivo

Questa sera salta il consueto appuntamento con Un Posto Al Sole delle 20:35 per decisione della Rai che vuole occupare lo spazio con un altro programma

Per tutti coloro i quali vogliono sapere se Marina reagirà al bicchiere d’acqua gettatole addosso da Lara, c’è da aspettare venerdì perché questa sera, Un posto al sole, non ci sarà. Il palinsesto di giovedì 10 giugno, infatti, prevede un cambio di programma che fa storcere il naso agli amanti della soap opera partenopea.

LEGGI ANCHE > > > Supervivientes, Gianmarco Onestini visitato da un medico: le sue condizioni

NON PERDERTI > > > Ignazio Moser, disavventura dopo la fine dell’Isola dei Famosi: rientro da incubo – VIDEO

A partire dalle 20:00, infatti, su Rai 3 è previsto un evento sportivo di Atletica Leggera, il Golden Gala “Pietro Mennea” a Firenze allo Stadio “L.Ridolfi”.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Una Vita, altro doloroso arresto: scoperto chi ha denunciato

Anticipazioni Un Posto al Sole di venerdì 11 giugno

Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli come sempre online su RaiPlayhttps://t.co/nzvhXCYaR5 — Un Posto al Sole (@UPAS_Rai) June 10, 2021

Per chi si fosse perso il momento più epico degli ultimi anni con uno scontro tra titani, Marina VS Lara, su RaiPlay è già disponibile la puntata per intero. Venerdì 11 giugno Un Posto Al Sole tornerà con un doppio appuntamento a partire dalle 20:20. Le anticipazioni fanno sapere che Lara userà il video dell’azzuffa con Marina a modo suo e che la Giordano presto pianificherà come vendicarsi. Intanto, il compagno Fabrizio Rosato è sconvolto da quanto sta accadendo e dal fatto che, ancora una volta, Marina si stia annullando per gli affari che vedono coinvolto anche Roberto Ferri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Cannavacciuolo è sempre più dolce, il nuovo progetto dello chef – FOTO

Nel frattempo, Pietro Abbate riesce a risolvere il problema di Biagio, ma pugnalando alle spalle Marina. Per quanto riguarda Patrizio e Clara, invece, il figlio di Raffaele prova, con le belle parole, a convincere l’ex moglie di Alberto Palladini a pensare ad una storia d’amore insieme. Per finire, Silvia e Giancarlo si danno appuntamento, come di consueto, al cineforum, ma potrebbe arrivare una terza persona a rovinare il momento.