Il noto conduttore 73enne di Roma, ha confessato tutto affermando che ormai è tutto finito.

I Fatti Vostri ha avuto come simbolo Giancarlo Magalli. Il conduttore 73enne romano, amatissimo dal pubblico italiano, in una intervista a FqMagazine si è lasciato andare in una confessione che ha lasciato tutti spiazzati. Dopo tre decadi I Fatti Vostri cambierà il suo volto, in quanto Magalli ha deciso di dire addio.

Il conduttore ha svelato che non è stato fatto fuori, ma è stato lui a chiedere di non fare più il programma. Ma per quale motivo? La risposta è abbastanza ovvia. Magalli era stanco, ed è felice che le sue richieste siano state ascoltate.

Giancarlo Magalli, confessione agghiacciante: è tutto finito

Le strade di Giancarlo Magalli e I Fatti Vostri si dividono. “Ho chiesto di andare via mesi fa al direttore di Rai Due Ludovico Di Meo”, ha affermato il conduttore 73enne. La stanchezza si è fatta sentire e ha preferito rinunciare.

Chi sarà il successore di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri? La stessa domanda se la sono posta tutti i telespettatori alla quale però, almeno per il momento una risposta certa non c’è. Si vocifera di un possibile approdo di Veronica Maya o Anna Falchi.

Chi delle due però è più possibile vederla al posto di Magalli? “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta”, è stata la risposta di Magalli che, nonostante la sua risposta così deviante porterebbe a confermare Anna Falchi alla conduzione de I Fatti Vostri.