I Fatti Vostri, clamorosa indiscrezione: sarà lei la prossima conduttrice

Nuova indiscrezione sulla possibile conduttrice di I Fatti Vostri che sostituirebbe il padrone di casa Giancarlo Magalli

I Fatti Vostri è il fiore all’occhiello di Rai 2, una delle trasmissioni più seguite della mattina e di cui la TV di Stato non potrebbe mai fare a meno. Attenzione però a non renderlo troppo stucchevole e ad essere restii nel cambiare rispetto al passato perché, a lungo andare, potrebbe stancare i telespettatori e gli attori ne sono ben consapevoli. È per questo motivo che, dalla produzione, si stanno guardando attorno per poter sostituire il padrone di casa Giancarlo Magalli ed il suo team.

Le indiscrezioni di TvBlog parlano di una vera e propria rivoluzione per la prossima edizione dello storico programma mattutino che, negli anni, ha visto conduttori del calibro di Massimo Giletti, Michele La Ginestra ed il compianto Fabrizio Frizzi.

I Fatti Vostri, Anna Falchi sarà la prossima conduttrice

L’attrice e conduttrice italo-finlandese sarà al timone della prossima edizione de I Fatti Vostri, stando alle indiscrezioni di TvBlog. Non è tutto, perché quella a partire dal prossimo settembre sarà un’edizione molto particolare con una conduzione corale come accaduto nel lontano 2001 in cui c’erano Michele La Ginestra, Roberta Capua, Giancarlo Magalli e Massimo Giletti a portare in TV la trasmissione.

Promessi più momenti di leggerezza per l’edizione del 2021/22, in compagnia della conduttrice insieme a Salvo Sottile e Umberto Broccoli che porteranno con loro un po’ di comicità per cominciare bene la mattinata di Rai 2.