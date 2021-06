Albano e Romina, l’annuncio a sorpresa: la figlia Romina spiazza tutti

Romina Carrisi ha parlato del rapporto tra sua madre e suo padre, Albano e Romina Power ed ha spiazzato tutti con le sue affermazioni

Romina Carrisi è nata dal rapporto tra Albano e Romina Power nel 1987 ed ha vissuto uno splendido rapporti con nonni e genitori, di cui ha parlato espressamente con Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Dei nonni, Romina ha raccontato della diversità tra quelli materni e quelli paterni: da un lato grandi attori hollywoodiani – in un certo senso privilegiati – dall’altro un nonno paterno imprigionato dai tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale.

LEGGI ANCHE > > > Anna Tatangelo, inaspettata rivelazione: “Per anni sono stata zitta”

NON PERDERTI > > > Valentino Rossi, annuncio choc: “Ritiro immediato durante la pausa estiva”

Certamente due stili di vita differenti da un lato e dall’altro, ma con un grande ricordo nel cuore dei nipoti ed in particolare in quello di Romina che lo racconta con tanta euforia ed entusiasmo.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, soubrette rifiuta: “Oggi non danno più tanti soldi ai concorrenti”

Romina Carrisi, le parole sui genitori Albano e Romina

“Sono una favola dei giorni nostri”, ha apostrofato così la coppia Albano e Romina la loro terza figlia Romina Carrisi. “Si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”, come in un film romantico così la terza figlia descrive i suoi genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, Gemma senza freni: “Non voglio mica fare la suora”

Le parole di Romina Carrisi le avrà sentite sicuramente anche la Lecciso, attuale compagna di Albano. Cosa ne penserà di questa favola idilliaca?