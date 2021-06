Uomini e Donne, rottura per un’amata coppia? Tutti gli indizi

Ad Uomini e Donne quest’anno si è formata una coppia che sembrava essere molto speciale, ma alcuni indizi fanno pensare ad una rottura

Davide Lorusso e Jessica Antonini sono usciti da Uomini e Donne soltanto 8 mesi fa, una delle prime scelte dopo il ritorno in onda del programma a seguito della pausa Covid. Sono settimane che i rumors in merito ad una loro rottura si fanno sempre più insistenti, ma l’ultima foto del profilo dell’ex corteggiatore del dating show – di 12 settimane fa – non è stata eliminata, seppure li ritrae insieme sorridenti.

Di certo la fine di una relazione non è data dall’eliminazione delle foto su Instagram, ma sempre spulciando i loro profili, in queste settimane, sono insistenti gli apparenti botta e risposta che si dedicano.

Uomini e Donne, Davide e Jessica si sono lasciati? Gli indizi social

Sono un paio di notti che l’ex tronista pubblica qualche sfogo piccato su Instagram, come delle frecciatine evidentemente rivolte a qualcuno. In particolare, una di queste sere ha pubblicato una storia con scritto: “Ciò che trascuri diventa di qualcun altro”. Poche ore dopo, arriva un’altra storia sul suo profilo social in cui scrive: “Alla fine è tutto qui. Mi conosco. Non riesco ad accontentarmi di una cosa tiepida… O gela… O brucia”. Cosa vuole dirci Jessica?

Inoltre, i due non si seguono più su Instagram e se due indizi fanno una prova, quando una coppia smette di seguirsi sui social, qualcosa non va. Ad ogni modo, nessuno dei due si è ancora aperto a riguardo, né smentite, né conferme: potrebbe essere una rottura passeggera oppure definitiva.