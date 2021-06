Fortnite accoglie TikTok con una nuova emote: ecco come ottenerla

La nota tiktoker Bella Poarch ottiene la sua prima emote su Fortnite. Ecco come ottenerla subito

Continuano ad arrivare novità su Fortnite. Ad ormai meno di 24 ore dalla stagione 7 del battle royale di Epic Games, gli sviluppatori stanno rilasciando alcune aggiunte secondarie in attesa della nuova “rivoluzione”. Uno dei punti di forza del brand sono sicuramente le collaborazioni con figure di spicco nel mondo dello spettacolo, dello sport e della musica.

Da tempo, la serie ICON accoglie le webstar con skin ed emote esclusive. È arrivato oggi il momento di Bella Poarch, tiktoker da 66 milioni di follower che ha ottenuto la sua prima emote intitolata “Build Up”. Il nome fa riferimento a “Build a B*tch”, singolo che conta 153 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ecco come ottenerla subito.

Fortnite, come ottenere l’emote della tiktoker Bella Poarch

I’m built with flaws and attitude💕 Grab my Build Up Emote on Fortnite 🎮 @FortniteGame pic.twitter.com/IB5NIKIwSM — Bella Poarch (@bellapoarch) June 5, 2021

Da questa mattina, il negozio di Fortnite ha accolto l’emote della nota tiktoker Bella Poarch. Acquistabile al prezzo di 500 V-Bucks, non comprende nel pack – come successo con Ninja e Marshmello – la skin dedicata. Il ballo “Build Up” è ottenibile sin da subito, in attesa di capire se ci saranno ulteriori novità in questo senso. Non sono arrivate conferme né dalla Poarch né da Epic Games.

Intanto domani 8 giugno l’isola di gioco abbandonerà la natura selvaggia di Furia per lasciar spazio ad un ambiente fantascientifico. L’arrivo degli alieni rivoluzionerà ancora una volta il battle royale, in attesa di capire cosa avrà in serbo questa volta la software house per stupire ancora una volta tutti i suoi videogiocatori.