Le anticipazioni della finalissima dell’Isola dei Famosi mette al corrente i telespettatori di numerosi colpi di scena. Il primo riguarda la proclamazione del vincitore.

L’Isola dei Famosi giunge al suo atto conclusivo. Sembrava essere cominciata ieri la nuova stagione del programma, ma il tempo è volato sia per i telespettatori che per i naufraghi. La conduzione di un impeccabile Ilary Blasi e dei suoi opinionisti (Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini) è riuscita a entusiasmare e intrattenere una grossa fetta di pubblico.

Dopo più di 3 mesi dalla prima puntata però l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi questa sera, lunedì 7 giugno, andrà in onda l’ultima puntata reality show che a differenza delle edizioni passate eleggerà il suo vincitore direttamente in Honduras.

Anticipazioni Isola dei Famosi, sorpresa epica in finale: svolta storica

I sei naufraghi rimasti in gioco, giunti al limite delle loro forze e dimagriti preoccupantemente, sono pronti a sfidarsi e dopo 22 puntate scopriremo chi tra i finalisti vincerà il reality show. Solo uno tra Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia si aggiudicherà il premio finale da 100mila euro che per metà, doveroso ricordarlo, sarà devoluto in beneficenza.

La puntata della finale sarà ricca di sorprese inaspettate e per la prima volta in assoluto alcuni dei concorrenti ritroveranno sull’Isola le persone per loro più care e che non vedono ormai da mesi.