Gabriel Garko, secondo lutto in poco tempo: l’attore è distrutto

Recentemente, Gabriel Garko si è trovato a dover affrontare la morte del padre. A distanza di poco tempo, l’attore ha subito un altro lutto, e ha voluto condividere alcune commoventi parole di addio con i suoi ammiratori.

Gabriel Garko non sta attraversando un momento personale facile. Oltre alla morte del padre, che da diverso tempo era malato, a poche settimane di distanza si è trovato ad affrontare un nuovo lutto. L’attore di fiction di successo come “Il peccato e la vergogna” e “L’onore e il rispetto” ha voluto condividere il momento con i suoi ammiratori su Instagram.

Come lo stesso Gabriel Garko ha spiegato in più occasioni, è sempre stato un grande amante degli animali. Ha più volte raccontato in passato di avere tre cani, due gatti, due cavalli ed un acquario con diversi pesci nella sua villa di Zagarolo, non lontano da Roma. Per lui sono parte integrante della famiglia.

Gabriel Garko, il messaggio commovente di addio

Dopo che a fine settembre 2020 Othello, uno dei suoi due cavalli, era deceduto, aveva commentato sui social network: “Questa notte se ne è andato via un pezzo del mio cuore“. Il 5 giugno, invece, ha dovuto scrivere la parola addio per il suo cane, con il quale si faceva spesso vedere in giro.

Il suo Argon era anche finito sui rotocalchi per aver fatto i suoi bisogni davanti al negozio di Cartier a Roma nel 2013, mettendo l’attore in serio imbarazzo. Anche questa volta per Garko è difficile dover salutare questo vecchio amico, e su Instagram scrive: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato“.

Ecco il messaggio con cui Gabriel Garko ha salutato il suo cane: