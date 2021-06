La Champions League anche su DAZN? C’è la risposta dell’UEFA

DAZN starebbe lavorando sottotraccia con Mediaset per portare sulla piattaforma anche la Champions League. Ecco la risposta dell’UEFA

A partire dal prossimo anno e fino al 2024, tutta la Serie A sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Sole 3 partite a giornata andranno in co-esclusiva a Sky, che può però consolarsi con tutta la Champions League e l’Europa League.

Stando a quanto riferisce Milano Finanza, da ormai qualche settimana DAZN starebbe lavorando sottotraccia con Mediaset per portare anche la Champions League sulla propria piattaforma in streaming. Una mossa che rappresenterebbe il K.O. definitivo per la concorrenza e che permetterebbe agli appassionati di vedere tutto il grande calcio con un unico abbonamento. È arrivata poche ore fa la risposta ufficiale da parte dell’UEFA.

Champions League su DAZN, la UEFA dice no

Stando a quanto riferisce Milano Finanza, l’UEFA avrebbe bloccato sul nascere i discorsi relativi ad un possibile approdo della Champions League – tramite accordi con Mediaset – anche su DAZN. L’ente di Nyon avrebbe negato l’autorizzazione per concedere la sub licenza alla piattaforma di Perform, con le 104 partite del pacchetto che saranno visibili in streaming esclusivamente su Mediaset Play (insieme alle 17 in chiaro su Canale 5).

Un sospiro di sollievo per Sky, che ormai punta tutto sulle competizioni europee dei prossimi 3 anni. Qualora DAZN fosse riuscita ad ottenere anche la massima competizione europea, per il colosso di Murdoch non sarebbe rimasta alcuna esclusiva sulla quale fare leva per attirare nuovi clienti. Intanto, la piattaforma satellitare ha deciso di dimezzare il costo del Pass Sport su Now TV: 14,99 euro invece che 29,99.