Simona Ventura, terrore in pandemia: come è uscita dalla crisi

Simona Ventura, terrore in pandemia: per qualche tempo la conduttrice è andata in crisi, poi ha scoperto l’amara verità

Gli effetti della lunga pandemia si sono fatti sentire su tutti e anche i Vip non fanno eccezione. Lo sa bene Simona Ventura, che per colpa del Covid-19 ha dovuto cambiare più volte programmi rinviando anche le sue nozze con Giovanni Terzi. Ma uno degli effetti collaterali del lockdown le ha anche provocato scompensi al fisico, corretti soltanto dopo un’amara scoperta.

Lo ha confessato nella sua ultima intervista al settimanale ‘Gente’, ammettendo che con la clausura forzata si era lasciata andare un po’ tropo con la tavola. Effettivamente pensava di aver messo su qualche chilo in più, ma la bilancia che usava di solito continuava a segnare sempre lo stesso peso. Per un po’ di giorni è andata avanti così, poi ha deciso di pesarsi da un’altra parte e ha scoperto l’amara verità.

“Un giorno mi sono accorta dell’inghippo. Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone: avevo preso sette chili”. Le decisione è stata rapida e drastica: mettersi a dieta per recuperare la linea perduta. Così ha cambiato la sua alimentazione e ha perso quasi 6-7 chili in più tornando a quota 64 che è anche il suo peso forma. Alla rivista ammette che normalmente sembra più grassa di due taglie rispetto alla realtà, ma adesso sta bene e il merito è anche di Giovanni Terzi che le è sempre stato vicino spronandola.

Simona Ventura, terrore in pandemia: la presenza di Giovanni Terzi al suo fianco è stata fondamentale

Una storia d’amore, quella con il giornalista che è arrivato dopo la fine della sua stoia con Gerò Carraro, che le ha ridato il sorriso e la voglia di vivere. La coppia già lo scorso anno aveva progetti di nozze, ma poi ha dovuto anche rinviare tutto a causa della pandemia che non permetteva cerimonie di quel tipo. Ora dovrebbe essere l’anno buono e infatti stanno programmando tutto.

Di recente Simona Ventura intervistata dall’ex moglie di Walter Zenga, Roberta Termali, per il format ‘A casa mia’, ha anche parlato di un programma che sta per cominciare e che lei ha tenuto a battesimo nella versione Vip. Il 30 giugno tornerà ‘Temptation Island‘, ma lei non ha nessuna intenzione di partecipare, dopo averlo vissuto come conduttrice.

“Non la farei mai, perché c’è tanta sofferenza. Da casa in realtà si vede solo una piccola parte di quello che succede nel villaggio dei sentimenti, e il dolore provato da coloro che mettono alla prova il proprio rapporto è assolutamente reale”. Come sono reali i suoi sentimenti per Giovanni, un uomo su cui appoggiarsi sempre.