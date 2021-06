Mediaset: i programmi assegnati a Belen, Cuccarini, Isoardi e De Filippi

Ormai in casa Mediaset si pensa già all’autunno e sono filtrate delle indiscrezioni sui presentatori scelti per la prossima stagione: ci sarebbero la Cuccarini, Isoardi, De Fiippi e Belen, mentre invece Barbara D’Urso sembrerebbe in bilico.

Il palinsesto autunnale di Mediaset sembrerebbe preannunciare molte sorprese questo autunno. La più grade incognità sarà Barbara D’Urso, che potrebbe perdere diversi appuntamenti televisivi. Ad esempio, per quanto riguarda la domenica pomeriggio, sembra quasi sicuro che verrà affidato un programma alla coppia Isoardi-Cuccarini.

LEGGI ANCHE >>> Barbara D’Urso, si chiude un altro capitolo per la conduttrice: le sue parole

NON PERDERTI >>> Lorella Cuccarini, la decisione sorprende tutti: ruolo di spicco a Mediaset

Proprio la Cuccarini sembrerebbe beneficiare maggiormente del cambio di strategia della rete. Mediaset, infatti, vorrebbe puntare di più sull’intrattenimento, mettendo da parte l’attualità: ecco perchè a Lorella potrebbe essere assegnata anche un’altra trasmissione che ricordi “La domenica del Villaggio” a discapito di Barbara D’Urso.

View this post on Instagram A post shared by Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Mediaset, De Fiippi e Belen: saranno confermate?

Sicuramente la notizia di un probabile approdo dalla Rai a Mediaset di Elisa Isoardi sembra azzardato, ma Dagospia sostiene che le potrebbe anche essere affidato il programma storico di Davide Mengacci, cioè “Scene da un matrimonio”. Nessun cambio in programma, invece, per Belen: per lei ci sarebbe ancora “Tu Si Que Vales”.

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, dedica senza precedenti: emozione unica – VIDEO

Un altro punto fermo per Mediaset da ormai molti anni è Maria De Filippi, e sembrerebbe che la rete non abbia alcuna voglia di metterla in discussione. In particolare, il programma “Uomini e Donne” è già lanciatissimo ed in preparazione per settembre, dove già si fa il nome di Chiofalo per il Trono Classico.