Mara Venier, conclusa la stagione televisiva, si è sottoposta ad una lunga operazione, durata ben sette ore. È stata la stessa conduttrice a raccontarlo in un video e a spiegare che tipo di operazione ha avuto.

Mara Venier ha commentato così la sua giornata sui social network: “La vita è un viaggio, le persone migliori sono le fermate speciali“. Sembra proprio un inno alla famiglia ed alla ritrovata serenità che accompagna la conduttrice, nonostante il problema di salute che ha dovuto affrontare di recente.

La Venier si è infatti mostrata insieme al nipote Claudio ed al marito in un divertente siparietto. La conduttrice, mentre guardava i cartoni animati, ha raccontato al bambino: “La nonna ha il ghiaccio, si è operata. L’intervento è stato lungo sette ore“. Le risate, però, fanno capire che Mara adesso sta bene, nonostante i postumi.

View this post on Instagram A post shared by Mara Venier (@mara_venier)

Di cosa si è operata Mara Venier?

Mara Venier, come il marito Nicola Carraro, ha recentemente avuto dei problemi ai denti. La conduttrice, però, è dovuta ricorrere ad un’operazione molto complessa. Sulla sua pagina Instagram è subito arrivata una pioggia di cuori: a fargli gli auguri di pronta guarigione c’è Nino D’Agelo, Elisabetta Gregoraci, Sandro Giacobbe e Alberto Matano.

La presentatrice di “Domenica In” ha quindi aspettato la fine della stagione per l’intervento chirugico. Non è chiaro da quanto avesse questo problema, e non è ancora stato confermato se l’anno prossimo sarà ancora alla guida del programma. Secondo Maurizio Costanzo, infatti, Antonella Clerici sarebbe pronta a portarle via il posto.