Ebay cambia completamente le regole: nuovi problemi per i rivenditori

A partire dal 1 giugno 2021, sono entrate in vigore le nuove regole per Ebay. Cambia tutto per i rivenditori

Nonostante Amazon sia ad oggi il portale di e-commerce più popolare al mondo, esistono tantissime altre realtà che si difendono a suon di milioni di utenti ogni giorno. Impossibile non menzionare Ebay, vero capostipite di questo settore sul web e che ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni.

Come già spiegato a più riprese, a partire dal 1 giugno 2021 sono entrate in vigore le nuove regole. Queste vanno ad interessare principalmente i rivenditori, con modifiche immediate e che stravolgono completamente l’intero flusso di azioni. A sei anni dalla conclusione della partnership con PayPal, da qualche giorno per non è più possibile utilizzarla in alcun modo.

Ebay dice addio a PayPal: ecco cosa cambia

Se siete rivenditori su Ebay ed eravate soliti utilizzare PayPal, sappiate che dal 1 giugno 2021 sono cambiate completamente le regole. L’accesso all’addebito diretto diventa obbligatorio sui conti bancari personali, pena la limitazione o addirittura la rimozione delle inserzioni stesse. A spiegarlo la BBC, secondo cui – almeno per il momento – la nuova regola non riguarda gli acquirenti: questi ultimi possono continuare a pagare utilizzando PayPal.

Le lamentele però non mancano anche da parte dei venditori. Le commissioni aggiunte al processo di compravendita sono ora aumentate. Se prima erano pari al 10%, ora Ebay si riserva il 12,8% dell’importo finale. I pagamenti richiederanno inoltre ben due giorni lavorativi per il trasferimento del denaro, mentre con PayPal serviva solamente qualche ora. Non sono mancate le lamentele da parte della community per i nuovi ToS.