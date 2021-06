Dopo il termine del dating show, due protagonisti del trono over sono stati avvistati in atteggiamenti complici.

Un’altra stagione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, è ormai giunta al termine e per la prossima bisognerà attendere l’inizio del mese di settembre. Molti dei cavalieri e dame passeranno l’estate in dolce compagnia mentre altri saranno single in attesa di “sistemazione sentimentale”.

Tra coloro che hanno salutato con un arrivederci il programma ci sono Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due, dopo essersi frequentati per qualche tempo, sembrava avessero chiuso i rapporti. Ma come emerso nelle ultime ore, la fiamma potrebbe essersi riaccesa: i due sono stati beccati insieme, proprio dopo la fine del programma.

Uomini e Donne, sorpresi in atteggiamenti complici: da non credere!

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sono stati avvistati a Milano. I due, che avevano annunciato prima della conclusione del programma di non essere fatti l’una per l’altro, sono stati sorpresi camminare insieme in atteggiamenti piuttosto complici che smentirebbero quanto affermato solo poco tempo fa.

Lontani dalle telecamere i due avranno forse trovato la giusta ricetta per coltivare la loro relazione o frequentazione. Luca ed Elisabetta sino ad ora non hanno rilasciato dichiarazioni sulle ultime vicissitudini amorose e dunque, molto probabilmente, per saperne di più bisognerà attendere l’inizio del programma.