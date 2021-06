Il Milan è tornato in Champions League e per essere subito competitivo nell’Europa che conta e in campionato è pronto ad acquistare un vice Ibrahimovic molto apprezzato dalla tifoseria rossonera.

Il ritorno in Champions League, digiuno che durava dal 2014, sarà coronato con l’acquisto di giocatori importanti in ogni reparto. In primis verrà riscattato Tomori e poi si parlerà con capitan Romagnoli del rinnovo contrattuale, il quale decorre in data giugno 2022. La difesa della prossima stagione sarà dunque la stessa, compreso i terzini. Situazione identica sulla mediana dove gli acquisti serviranno a far rifiatare il duo Bennacer-Kessie. Nel mirino giocatori dotati di passo, muscoli e visione di gioco come Kamara e Fofana.

Per il ruolo di trequartista, oltre al ritorno di Brahim Diaz, prende sempre più forma il nome di Rodrigo De Paul. Il numero 10 dell’Udinese è il sogno dei tifosi e della dirigenza che con il suo acquisto sostituirebbe il partente, a parametro zero, Chalanoglu.

Calciomercato Milan, svolta improvvisa per l’attacco: ritorno super

Sistemata la trequarti si penserà alla fascia destra e al vice Ibrahimovic. Il casting delle punte è iniziato e, oltre all’acquisto del neo campione d’Europa con il Chelsea, Olivier Giroud, sta prendendo vita una suggestione clamorosa.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sta considerando il ritorno di Patrick Cutrone. L’attaccante, prodotto del vivaio meneghino, ha lasciato il club in lacrime e la tifoseria lo ha sempre amato. Lui andrebbe a occupare il terzo slot dell’attacco.