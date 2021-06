Lunghe file fuori l’hub vaccinale di Bologna per l’open day: disponibili solo 1.200 dosi del farmaco anticovid Johnosn&Johnson

Enormi file per accaparrarsi l’inoculazione del vaccino all’open day organizzato presso l’hub della Fiera di Bologna. Molte le persone, soprattutto i giovani che hanno deciso di accamparsi e mettersi in fila di buon’ora per ricevere l’unica dose del vaccino Johnson&Johnson.

“La vaccinazione riguarda solamente il vaccino Johnson and Johnson ed è rivolto dai 18 anni in su“, ha dichiarato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Le vaccinazioni sono partite questa mattina alle 8.00 e proseguiranno fino alle 19.

Le dosi disponibili del farmaco anti-Covid Johnson&Johnson sono 1.200. Tra i presenti c’è chi sostiene che qualcuno abbia addirittura cercato di saltare parte della fila. La tensione tra le persone si è fatta sentire tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. Nella fila lunga circa un chilometro, c’è pure chi si è sentito male.

L’Ausl di Bologna ha deciso di incrementare le dosi a disposizione per l’open day con l’ingresso di ulteriori 1.200 dosi, arrivando così a 2.400 dosi complessive del vaccino anti-Covid.

L’Emilia Romagna è pronta all’ultimo sprint vaccinale: il calendario

L’Emilia Romagna è pronta all’ultimo sprint, “dal 7 giugno si aprono le prenotazioni, scaglionate per fasce di età, per tutti i cittadini sopra i 12 anni”, a dirlo è stato il governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Da giovedì 3 giugno gli oltre 200mila over40 registrati riceveranno un sms con luogo e data per la somministrazione, dal 4 giugno invece si potranno prenotare i quarantenni non ancora registrati.

Si partirà dal 7 giugno con le fasce di popolazione più giovani, che potranno prenotare la propria vaccinazione con le solite modalità. Si procederà per fasce di età, con prenotazioni scaglionate.

