Marco Liorni torna in scena: il conduttore ha deciso il suo futuro

Marco Liorni torna ufficialmente alla conduzione di Reazione a Catena. Il conduttore romano fa tris: dal 2019 è il conduttore del quiz show che prende il posto di L’Eredità nella prima serata di Rai 1. Preceduto negli anni da Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi, Liorni ha saputo tenere botta tanto da essere riconfermato per il terzo anno consecutivo.

Da lunedì 7 giugno, dagli studi Rai di Napoli, Reazione a Catena – L’intesa vincente, prenderà forma con la conduzione del padrone di casa di Italia Sì.

Reazione a Catena, quando e dove vedere il quiz show di Marco Liorni

Prima della nuova stagione di #reazioneacatena vi consigliamo di non perdere l’ultima diretta con i campioni del 2020 💥

Marco Liorni non si concederà neppure un solo giorno di vacanze: con Italia Sì chiuderà il 5 giugno e due giorni dopo sarà già in prima serata con l’amato quiz show di Rai Uno. A causa dell’assenza del pubblico in studio, l’idea è quella di rendere partecipi, da casa, tutti i telespettatori, con nuovi giochi e grafiche.

Nella prima settimana di trasmissione ci sarà la sfida tra campioni delle passate edizioni, da lunedì 14 giugno partirà la vera e propria sfida con volti nuovi.