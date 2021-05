Dubbi ed incertezze sulla storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Fans preoccupati: stanno ancora insieme? La conferma

Dopo i rumors che sono circolati negli ultimi mesi sulla fine della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, è finalmente arrivata la smentita dai diretti interessati. Entrambi hanno deciso di pubblicare su Instagram nuovi scatti che li vedono ancora insieme ed innamorati.

La modella per un periodo è stata divisa tra Milano e la Repubblica Ceca dove ha vissuto un grave lutto, mentre Onestini ha fatto tappa fissa a Bologna dove sta completando gli studi universitari per diventare odontoiatra. Per questo motivo non sono apparsi insieme ed i fans hanno pensato al peggio.

In tanti hanno chiesto in queste settimane spiegazioni a Luca e ad Ivana, ma entrambi hanno preferito non rispondere alimentando in questo modo i dubbi dei followers. Ma a distanza di settimane, l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella hanno deciso di uscire nuovamente allo scoperto tranquillizzando tutti.

Luca e Ivana tranquillizzano i follower: pubblicate nuove foto insieme

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti nella casa del GF Vip 2. Entrambi erano già fidanzati ma tra loro nacque un grande feeling. Dopo la loro partecipazione al reality più spiato e più seguito dagli italiani, è esploso l’amore.

Ma nelle ultime settimane i due sono stati distanti, tanto da far preoccupare i fans. Questi ultimi infatti credevano si fossero lasciati e invece, dopo tanto silenzio, sono tornati su Instagram con nuove in cui appaiono felici ed innamorati. Dunque la loro storia iniziata circa quattro anni fa non è arrivata al capolinea: Luca e Ivana stanno ancora insieme!