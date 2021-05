La bellissima cantante partenopea nelle scorse settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni nel salotto di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo, cantante partenopea amatissima dal pubblico, quest’oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Per l’occasione, la nostra redazione ha deciso di riproporre a voi lettori uno degli episodi che più di tutti aveva incuriosito i suoi fan.

Figli, amori e desideri: Anna Tatangelo si racconta così a Verissimo, svelando anche i più reconditi retroscena del suo rapporto con l’ex compagno Gigi D’Alessio. “Io e Gigi D’Alessio ora siamo sereni, dopo quindici anni di relazione. Quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così. C’è sicuramente una fase in cui stai male, in cui rifletti su quello che è stato, la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, però poi vai avanti, la vita va avanti”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, protagonista di LOL – Chi ride è fuori nel cast: fan in visibilio

Anna Tatangelo, rivelazione in diretta TV: “Mi da consigli su tutto”

Ogni donna si prefigge degli obiettivi e uno di questi di Anna Tatangelo è di avere un altro figlio. “Con Andrea parlo di tutto, e lo ascolto tanto. La vita va avanti, non smentisco né confermo che ci sia qualcun altro nella mia vita ora”.

Dunque forse nella vita di Anna Tatangelo c’è un altro uomo, ma lei continua a ringraziare Gigi D’Alessio che ha saputo regalarle la sua forza e il suo centro con Andrea, che oggi ha undici anni. Ma Gigi, continua ad essere presente della vita della “ragazza di periferia” ancora oggi e in modi diversi. “Mi ha suggerito lui di far uscire il mio ultimo singolo, perché devo stare sul pezzo come dice lui. Mi da consigli anche su Tik Tok, e sulla moda, in particolare sui capelli”.