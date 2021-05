Uomini e Donne, arriva l’attacco a Roberta di Padua: parole decise

Quanto è accaduto a Uomini e Donne tra il Guarnieri e le sue ex Roberta di Padua e Ida Platano non è piaciuto alla Bennardo: l’attacco

Sebbene tra di loro non ci sia stato filing sin da subito, Ursula e Sossio sono diventati buoni amici di Riccardo Guarnieri. Ed è stata proprio la Bennardo a difendere a spada tratta uno dei protagonisti più amati del Trono Over di Uomini e Donne.

Ursula dopo gli avvenimenti che hanno segnato il rapporto del Guarnieri con le sue ex Roberta Di Padua e Ida Platano, ha attaccato queste ultime. In una intervista rilasciata a al settimanale Mio, la Bennardo ha dichiarato che Riccardo è “una persona molto umile” nonostante la notorietà avuta con Uomini e Donne e che dovrebbe circondarsi di persone come lui.

La 39enne ha poi parlato di Ida Platano che a differenza del Guarnieri, dopo il talk show, avrebbe cambiato personalità alzando sempre di più delle barriere tra lei e Riccardo. Nella vita della donna quindi, la notorietà avrebbe giocato a sfavore della coppia facendo emergere la loro diversità: “Penso che la popolarità abbia cambiato Ida e non Riccardo, per cui si sono ritrovati in due mondi diversi”.

Uomini e Donne, dopo la Platano, Ursula attacca Roberta Di Padua

Sempre in difesa di Riccardo Guarnieri, dopo la Platano, la Bennardo ha attaccato anche Roberta Di Padua. Secondo la compagna di Sossio Aruta, anche quest’ultima si sarebbe fatta prendere troppo dalla notorietà dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

L’ex dama ha nutrito per il Guarnieri “un amore superficiale, non era lui ciò che voleva realmente. Si è fatta troppo prendere dai suoi followers e dalla tv preferendo questi a Riccardo”. Secondo la Bennardo, Roberta farà di tutto per restare nel programma come single, cosa che invece non farà Riccardo. Ursula ha inoltre dichiarato che se fosse al posto della redazione non glielo consentirebbe più.