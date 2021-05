Striscia la Notizia, arriva la conferma di un addio inatteso: spettatori sconvolti, da settembre il tg satirico di Canale 5 non sarà più lo stesso

A modo loro hanno scritto un record, anzi due. Shaila e Mikaela, le due Veline di ‘Striscia la notizia‘ festeggiano numeri clamorosi perché nella storia del tg satirico nessuno nel loro ruolo ha mai registrato 900 puntate del programma. Ma allo stesso modo, prima che arrivassero queste due ragazze non erano mai state scelte dalla produzione due ballerine professioniste.

Ma tutte le favole hanno un inizio e una fine. per loro arriverà in una data precisa come hanno confermato oggi ospiti di ‘Verissimo’ su Canale 5. Il 12 giugno ‘Striscia’ vivrà la sua ultima puntata della stagione. Per loro invece sarà l’ultima della carriera in quel ruolo perché dopo 4 anni sino arrivate al termine. Lo sapevano da tempo, ora lo sa anche il pubblico e da settembre vedremo due facce nuove.

In fondo è già successo più volte, anche con coppie che hanno fato la storia della tv e poi sono rimaste nel cuore del pubblico (Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, ad esempio). Succederà anche a loro che dal giorno successivo dovranno riorganizzarsi la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, paura per un’ex tronista: il messaggio ai fan – VIDEO

Striscia la Notizia, a settembre cambia tutto: Shaila e Mikaela dovranno reinventarsi da un’altra parte

Shaila e Mikaela nello studio di ‘Verissimo’ hanno ricordato i lori primi tempi, la felicità per essere state scelte ma anche la paura per quel ruolo così importante. Oggi le sensazioni sono diverse: “C’è un po’ di paura e di ansia, durante gli anni di Striscia la notizia siamo sempre state protette. Ora invece diventiamo indipendenti”.

Figura fondamentale per loro è stata Antonio Ricci che ha sempre avuto fiducia in loro. Così hanno saputo imparare, crescere, farsi conoscere dal pubblico, anche sbagliando. E oggi sentono di essere cresciute in tutti i sensi, sia come età che come esperienza professionale.

Venticinque anni Shaila, che si è fatta conoscere nel 2015 come concorrente di Amici 14 (l’edizione vinta da The Kolors) e poi ha ballato a ‘Ciao Darwin’ e ‘Tale e Quale Show’ prima di arrivare a Striscia. Due anni in più per Mikaela che aveva cominciato in tv con programmi come ‘Zelig Circus’ e ‘Dance Dance Dance’. Ancora due settimane e anche loro saranno ex Veline.