Arriva il drammatico annuncio su Ivon Dos Santos, madre di Dayane Mello: le parole della modella su Instagram

Ore difficili queste per Dayane Mello che dopo l’annuncio lanciato qualche giorno fa in cui comunicava lo stato grave di salute in cui versava sua madre, Ivon Dos Santos, a causa di un tumore, è adesso arrivata la notizia più drammatica: è morta.

Ancora una volta è stata la modella brasiliana ad aggiornare i suoi fans attraverso un messaggio pubblicato nelle Stories di Instagram: “Oggi sto soffrendo un’altra perdita, ma so che questo per mia madre è un riposo. Stava soffrendo in un letto d’ospedale”.

Queste le parole di Dayane che arrivano a distanza di pochi mesi da un’altra difficile perdita, quella del fratello Lucas, vittima di un incidente stradale avvenuto in Brasile. Una perdita che abbiamo vissuto tutti assieme alla modella quando era ancora una concorrente del GF Vip 5.

Dayane Mello comunica la morte di sua madre Ivon: “Peccato non aver avuto tempo per abbracciarci”

Solo poche ore fa Dayane Mello aveva rifiutato le donazioni in soldi dei suoi followers: “Concentriamoci sulle persone che hanno bisogno di cibo, medicine e tanto amore”. Dopo la notizia della malattia di sua madre Ivon, è subito partita la grande solidarietà di tutti coloro che sostengono la modella brasiliana già segnata da una tragica perdita avvenuta pochi mesi fa: la morte di Lucas.

Ma la vita sembra essersi messa contro Dayane che ha appena annunciato la scomparsa della mamma: “Era una brava persona e sarà per sempre nei nostri cuori. Peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite videochiamata e sono riuscita a dirle quello che c’era nel mio cuore”.

Dayane ha invitato tutti a godere del tempo che si ha sulla terra con le persone che si amano. Bisogna inoltre avere “il coraggio di dire ti amo perché la vita è breve, il tempo passa velocemente”.

Dalle parole della modella, come la stessa ha più volte dichiarato anche nella casa del GF Vip, si capisce che tra lei e sua madre c’è stato un rapporto complesso. Dayane, difatti, ha raccontato di essersi sentita un po’ abbandonata da Ivone ma lei l’ha perdonata: “Riposa in pace mamma, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono“.

Le parole di Dayane Mello hanno toccato profondamente il cuore dei suoi fans che in questi minuti le stanno inviando tantissimi messaggi di condoglianze.