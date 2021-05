Anticipazioni Una Vita, nuovo omicidio: Arantxa andrà via?

Le anticipazioni di Una Vita dal 30 maggio al 5 giugno prevedono nuovi misteri e grosse minacce nella soap opera

Da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno andranno in onda nuove puntata di Una Vita – Acacias 38 – con nuovi misteri e problemi da risolvere. Le anticipazioni della soap opera spagnola parlano di Ursula, prima di morire, ha scritto una lettera per Mendez la quale racconta a Felipe di averla ricevuta e letta. A questo punto, Santiago entrerà nella lista dei sospettati della polizia: sarà lui a minacciare Genoveva dicendosi pronto di denunciarla.

Genoveva ha come unico scopo quello di allontanare Felipe dalla Sampaio, ma la rivelazione delle sue impronte sulla pistola utilizzata per uccidere Ursula mette in discussione ogni volontà. L’avvocato confesserà a Genoveva di non essere più certo di volerla sposare, mentre lei ordinerà Velasco di commettere un nuovo omicidio.

Una Vita: le anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno

Stando alle anticipazioni di Una Vita, José scoprirà Julio che lo sta spiando e lo minaccerà. Intanto, Arantxa deciderà finalmente di parlare con Fabiana e confidarle della misteriosa chiamata che ha ricevuto. La zia è morta e lei è iscritta nel libretto dell’eredità, ma ad una condizione: lei ed i suoi cugini dovranno accettare di prendersi cura del casolare. Questo vorrà dire che Arantxa dovrà lasciare Acacias e i Dominguez, se decidesse di accettare.

Camino, nel frattempo, si godrà i complimenti di Ildefonso di fronte a Felicia: quest’ultima è molto gelosa del rapporto tra i due, tanto da lasciarsi andare ad una scenata di gelosia.